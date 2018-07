Cirurgião reclama de falta de material em hospital no RN O colapso na área de saúde no Rio Grande do Norte fez com que o cirurgião Jeancarlo Cavalcanti gravasse um vídeo mostrando que não tinha fio adequado (de aço) para pontear uma cirurgia torácica de um paciente. No vídeo, que circula na internet, o médico, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (CRM-RN), diz que teve que fechar a cirurgia realizada há 15 dias, no maior hospital publico de Natal, o Walfredo Gurgel, com fio de nylon. "Postei este vídeo para realmente chocar e mostrar quanto nossos governantes deixam de lado a Saúde", disse Cavalcanti.