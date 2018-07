Cirurgiões usam óculos 3D em operação pioneira

Cirurgiões britânicos fizeram em Manchester a primeira operação com câmeras 3D.

Os médicos fizeram uma cirurgia laparoscópica, em que são feitas apenas pequenas incisões para a entrada dos instrumentos, para a retirada de um câncer de próstata.

As câmeras 3D e os óculos usados pelos médicos dão uma visão melhor dentro do corpo do paciente.

Agora o hospital de Manchester espera fazer mais cirurgias teste e usar as câmeras 3D em outros tipos de operações laparoscópicas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.