Cisco comprará empresa computação na nuvem Meraki por US$1,2 bi

A Cisco disse que a aquisição da Meraki, fundada em 2006 por membros do Laboratório de Ciência da Computação do MIT, deve ser concluída no segundo trimestre do ano fiscal de 2013 e está sujeita a aprovação regulatória.

O segundo trimestre da Cisco vai até o final de janeiro.

A Meraki, financiada pela Sequoia Capital e pelo Google, oferece serviços de tecnologia Wi-Fi, switches, segurança de rede e gerenciamento de dispositivos móveis a partir de computação na nuvem com foco em médias empresas.

(Por Nicola Leske)