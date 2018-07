Cisco dispara por aumento de dividendo e recompra de ações

A Cisco informou na quarta-feira que elevará o valor de seu dividendo trimestral em 75 por cento, para 0,14 dólar por ação, após registrar receita em linha com as estimativas de analistas no quarto trimestre fiscal. A empresa também disse que recomprará 1,8 bilhão de dólares em ações no trimestre.

A Cisco se junta à lista de companhias do setor tecnológico, como a Apple, a Intel, a Dell e a HP que têm retornado mais dinheiro para seus acionistas ao longo dos últimos trimestres.

"O aumento de 75 por cento no dividendo e compromisso de retorno de pelo menos 50 por cento do fluxo de caixa livre em dividendos e recompras não era algo esperado e deve ser considerado como sinal da confiança por parte da Cisco", disse o analista Kevin Dennean, do Citi Investment Research.

A Cisco fechou o trimestre passado com lucro líquido recorrente d e 2,5 bilhões de dólares, ou 0,47 por ação, comparado à projeção média do mercado de 0,45 dólar por papel, segundo dados da Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita cresceu 4 por cento ante o mesmo período no ano anterior, para 11,7 bilhões de dólares, ante a estimativa média de 11,61 bilhões de dólares.