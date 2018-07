Cisco lança novo roteador

A Cisco Systems fez, ontem, um anúncio mundial que pretende ser um marco para a internet e seus consumidores: o novo roteador CRS-13. O equipamento pode proporcionar uma conexão de 1 GB por segundo - velocidade até 12 vezes maior do que a dos aparelhos que existem no mercado. O produto foi concebido, segundo a empresa, para ser também mais "inteligente", o que o permite direcionar o tráfego com base na prioridade de dados.