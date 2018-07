Cisco planeja cortar 1,3 mil empregos

"Nós estamos desempenhando um ajuste focado em reestruturações limitadas que vão ter impacto coletivo em aproximadamente 2 por cento de nosso quadro global de funcionários", afirmou a companhia em um comunicado enviado por e-mail.

Essas ações são parte de um processo contínuo de simplificar a companhia e de avaliar os ambientes econômicos em certas partes do mundo, afirmou.

A Cisco possuía 65.223 empregados no fim do seu terceiro trimestre fiscal, de acordo com seu website.

No ano passado, a Cisco iniciou um plano para cortar despesas em 1 bilhão de dólares, em um esforço para tornar a empresa mais enxuta e eficiente. Ao mesmo tempo, ela disse que planejava cortar 15 por cento de sua força de trabalho.

A Cisco deve divulga seu resultado do quarto trimestre em 15 de agosto.

(Por Nicola Leske)