Cisne do lago da Aclimação é resgatado após 40 horas O resgate de um dos cisnes que estava encalhado na lama que se formou no lago do Parque da Aclimação, no centro de São Paulo, foi concluído na manhã de hoje, após 40 horas. O casal de cisnes negros ficou atolado no lamaçal na última segunda-feira, depois que o vertedouro - equipamento hidráulico que regula o nível de água - se rompeu, drenando os 78 mil metros cúbicos de água para o Rio Tamanduateí, em consequência da forte chuva que atingiu a cidade. Além dos cisnes, a enxurrada levou parte dos peixes e aves aquáticas, como patos e marrecos, mantidos no local. Habitam o parque aves aquáticas como o socó-dorminhoco, martim-pescador, marrecos, gansos, patos e aves migratórias. Entre os peixes do lago, havia carpas e tilápias. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) deve vistoriar o lago na tarde desta quarta-feira. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, contratou, emergencialmente, uma empresa para investigar as causas do acidente.