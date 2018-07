Cisnes saem da lama do lago do Parque da Aclimação

O casal de cisnes negros que estava encalhado na lama que se formou no lago do Parque da Aclimação, na zona sul da capital paulista, na tarde de segunda-feira, conseguiu sair do local sem a ajuda dos bombeiros na manhã desta terça, 24, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Eles ficaram atolados no lamaçal após o vertedouro se romper, drenando os 78 mil metros cúbicos de água para o Rio Tamanduateí, em consequência do grande volume de chuva que caiu na região na tarde de segunda. O resgate dos animais foi suspenso durante a madrugada, por motivo de segurança, pois um dos bombeiros entrou no lago e a lama já chegava na altura de seu pescoço. Na segunda-feira, o lago do parque foi completamente esvaziado. Além dos cisnes, a enxurrada levou parte dos peixes e aves aquáticas, como patos e marrecos, mantidos no local. Habitam o parque aves aquáticas como o socó-dorminhoco, martim-pescador, marrecos, gansos, patos e aves migratórias. Entre os peixes do lago, havia carpas e tilápias. Segundo um inspetor da Guarda Civil Metropolitana (GCM) presente ao local, frequentadores do parque socorreram alguns animais. A Prefeitura faz reformas na rede de esgoto do parque para despoluir o lago, mas não se sabe ainda se as obras têm relação com o rompimento da tubulação. (Com Agência Estado)