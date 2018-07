Citi abre reclamação contra Nasdaq por perdas em IPO do Facebook--fontes

O Citi abriu a reclamação nesta segunda-feira, data limite para as companhias que buscam participar do plano de compensação de 62 milhões de dólares, mas ainda está vendo todas as opções, inclusive as legais, disse uma das pessoas. Elas não têm permissão para falar com a mídia.

Porta-vozes do Citi e da Nasdaq não comentaram o assunto.

A unidade de formador de mercado do Citi perdeu cerca de 20 milhões de dólares com a oferta pública de ações (IPO) em maio de 2012, disse uma fonte à Reuters na época. Este é um pedaço dos 500 milhões de dólares que as companhias formadoras de mercado e corretoras perderam no IPO de 16 bilhões de dólares.

O UBS atrelou suas perdas ao problemático IPO em mais de 350 milhões de dólares. O banco disse em 25 de março que já havia aberto uma demanda arbitrária contra a Nasdaq para recuperar totalmente suas perdas.

Da mesma forma, o Citi foi altamente crítico ao plano de compensação da Nasdaq, dizendo em uma carta à Securities and Exchange Commission (SEC) em agosto que a operadora de bolsas deveria ser responsável pelas perdas de centenas de milhões de dólares.