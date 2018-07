Citigroup e SEC buscam aprovação para acordo de US$285 milhões

O juiz Jed Rakoff ordenou que ambos os lados respondam a nove perguntas sobre o acordo de 19 de outubro, antes de uma audiência a ser realizada na quarta-feira. O juiz havia ameaçado anteriormente rejeitar acordos semelhantes da SEC que, assim como o do Citigroup, não exigem que as companhias admitam ou neguem terem agido de maneira errada.

A SEC havia acusado o Citigroup de vender investimentos ligados a hipotecas que apostava que teriam mau desempenho. As acusações se referem à venda de uma obrigação colaterizada de dívida conhecida como Class V Funding III em 2007, quando o mercado imobiliário dos EUA estava começando a entrar em colapso.

O pagamento de 285 milhões de dólares do Citigroup incluiria 160 milhões de dólares representando lucros obtidos injustamente, 30 milhões de dólares em juros e uma multa de 95 milhões de dólares.

As nove perguntas de Rakoff questionam por que a multa não foi maior e porque nenhum indivíduo foi responsabilizado financeiramente.

O juiz é conhecido por ter rejeitado em 2009 o acordo de 33 milhões de dólares proposto pela SEC com o Bank of America sobre sua aquisição do Merrill Lynch. Posteriormente, ele aprovou um acordo de 150 milhões de dólares.