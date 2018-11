CitrusBR promove encontros com produtores A CitrusBR estará promovendo, entre o fim de novembro e meados de dezembro, uma série encontros com citricultores para discutir o Consecitrus e ouvir propostas. Três encontros já ocorreram: em Cordeirópolis (24/11), Araraquara (26/11) e São José do Rio Preto (13/12). O quarto encontro ocorre hoje, (15/12) em Bebedouro, e o último amanhã (16/12), em Itápolis.