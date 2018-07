Civil israelense e menina palestina são mortos em Gaza

O homem morto, que segundo as forças militares estava trabalhando na cerca de segurança de Israel, foi o primeiro israelita morto na fronteira com Gaza em mais de um ano.

Membros do Hamas, o grupo islâmico que governa Gaza, e testemunhas disseram que o ataque aéreo de Israel bombardeou campos de treinamento em Khan Younis e al-Bureij. Testemunhas disseram que tanques israelitas atiraram a leste da cidade de Gaza.

Funcionários do hospital de Gaza disseram que uma garota de três anos foi morta por estilhaços de uma bomba durante o ataque de Israel a Bureij.

Ela estava com a família no lado de fora da casa deles, perto do campo de treinamento. Dois dos seus irmãos estão feridos. Em um comunicado, o Hamas condenou a morte da garota como "um ato criminoso e covarde".

Os militares de Israel confirmaram em um comunicado que a força aérea, os tanques e a infantaria participaram de uma série de ataques.

"Os alvos foram uma fábrica de armas e uma estrutura terrorista no sul da Faixa de Gaza, um campo terrorista e outra estrutura terrorista no centro da Faixa de Gaza, além de um centro de lançamento de foguetes", disseram os militares.