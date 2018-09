Civil israelense morre em ataque na fronteira com Gaza

Um ataque com morteiro lançado da Faixa de Gaza contra Israel matou um civil israelense e feriu outras três pessoas nesta sexta-feira, segundo informações da polícia e de equipes médicas. O ataque atingiu o kibutz de Kfar Aza, próximo da fronteira com Gaza. Segundo autoridades israelenses, a vítima era um homem de meia idade. O grupo militante palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza, assumiu a autoria do ataque. Pouco depois, Israel lançou ataques aéreos contra Gaza, matando cinco membros do Hamas e ferindo outros quatro. O Exército israelense afirmou que os ataques aéreos foram uma retaliação contra o Hamas. Eles atingiram estações de polícia do Hamas em Rafah e em Khan Younis. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.