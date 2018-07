Civis confusos invadem zona de batalha na Síria

Civis dirigiram até os postos de controle dos rebeldes exigindo passagem, aparentemente convencidos por mensagens do governo de que o exército havia retomado o controle total do bairro, que serviu como cenário de lutas por três semanas.

"Atiradores, atiradores", gritavam os rebeldes nos postos de controle, mas algumas mulheres permaneceram lá, confusas e obstinadas, insistindo que tinham que passar para ver suas casas.

"Eu tenho que passar", implorava um homem. "Meu vizinho me disse que minha casa está sendo saqueada e eu preciso pegar minhas coisas. Por favor, deixe-me passar, eu parti só com a roupa do corpo".

Um combatente exasperado acabou respondendo: "Diga suas orações e vá, apenas vá."

Aleppo é vital para o presidente Bashar al-Assad, que luta pela sobrevivência do sistema de governo que sua família e membros do seu clã alauíta, de minoria no país, vêm dominando há quatro décadas.

Dezenas de moradores de Salaheddine voltaram depois que a televisão estatal síria transmitiu garantias de que a área estava agora livre de "terroristas" e que as famílias estavam voltando para suas casas.

"Parabéns a Aleppo pela liberação de Salaheddine dos terroristas com a ajuda das famílias de Salaheddine", dizia uma mensagem de texto de uma rede de celular.