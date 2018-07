Clarence Clemons, da banda de Bruce Springsteen, sofre derrame

A Reuters não pôde confirmar os relatos, e e-mails enviados a agentes de Clemons e Springsteen na noite de domingo não foram respondidos.

A notícia foi divulgada pelo site de entretenimento showbiz411.com, segundo o qual Clemons está "gravemente doente" depois de sofrer um AVC em sua casa na Flórida. A revista Rolling Stone disse que obteve confirmação independente do AVC, mas não de sua gravidade.

Clemons, 69 anos, começou a tocar com Springsteen em 1971 e fez solos notáveis em canções como "Born to Run", "Thunder Road" e "Badlands". Foi apelidado de "Big Man", que se tornou o título de um livro de memórias que ele co-escreveu com Don Reo e lançou em2009.

Fora da E Street Band, Clemons teve um single de sucesso em 1985, "You're a Friend of Mine", um dueto com Jackson Browne. Ele também trabalhou como ator e colaborou com outros artistas, entre os quais Ringo Starr, Aretha Franklin e Lady Gaga.

Em 2008 Clemons passou por uma cirurgia de joelho, voltando a andar depois de três meses quando Springsteen e a E Street Band tocaram no Super Bowl no início de 2009.

