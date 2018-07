Clarinetista morre após acidente em Tatuí A clarinetista Maria Cristina de Jesus Silva Girardi, da Banda Sinfônica do Conservatório Estadual de Tatuí, morreu às 22 horas de quinta-feira, 19, em decorrência de um acidente de trânsito. Ela ficou gravemente ferida em um engavetamento de veículos ocorrido no final da tarde na rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto (SP-141), entre Cesário Lange e Tatuí, e que envolveu dois caminhões e seis automóveis. De acordo com a Polícia Civil, um caminhão não conseguiu frear ao se deparar com o trânsito parado em razão de obras na pista.