Claro anuncia lançamento de rede 4G em três cidades no RJ e SP A Claro, operadora de telefonia móvel pertencente à América Movil, do bilionário mexicano Carlos Slim, já lançou a rede 4G nas cidades de Búzios e Parati (RJ), além de Campos do Jordão (SP) antes do previsto, segundo o presidente da empresa, Carlos Zenteno.