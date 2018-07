Claro e TIM lideram adições de linhas móveis em dezembro

Segundo a Anatel, dezembro sozinho respondeu por 1,7 milhão de novas linhas.

A Claro, do grupo mexicano América Móvil e terceira maior operadora móvel do país, foi a empresa que mais adicionou clientes à sua base no último mês de 2012. A empresa tinha em dezembro 65,2 milhões de assinantes e market share de 24,92 por cento --tendo conquistado quase 900 mil clientes no mês.

A TIM Participações, segunda maior, teve acréscimo de pouco mais de 800 mil assinantes em dezembro. A operadora controlada pela Telecom Italia terminou o ano com 70,3 milhões de clientes e market share de 26,87 por cento.

A líder Vivo, controlada pela espanhola Telefónica, tinha 76,1 milhões de clientes no encerramento do ano, com queda da participação de mercado ante novembro, passando de 29,22 por cento para 29,08 por cento.

A Oi, quarta do ranking, tinha em dezembro 49,2 milhões de assinantes e fatia de 18,81 por cento do mercado --abaixo dos 18,98 por cento em novembro. A Oi teve perda líquida de mais de 120 mil clientes de linhas móveis no mês passado.