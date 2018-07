Claro passa a oferecer conexão 4G em Curitiba

Segundo o documento, num primeiro momento a conexão terá capacidade de 10 MHz, mas deve expandir gradativamente até alcançar a capacidade completa na cidade cuja concessão do serviço foi adquirida no leilão 4G em junho de 2012, de 40 MHz.

Na ocasião, a Claro pagou 844,2 milhões de reais para adquirir o chamado lote 2, que inclui bandas com banda com largura de 20 MHz, além de conquistar a autorização para 450 MHz em áreas rurais em Estados do Norte e Nordeste e São Paulo.

A empresa, controlada pelo grupo mexicano America Móvil, já disponibiliza o serviço nas cidades de Recife, Campos do Jordão, Paraty e Búzios. Atualmente, a Claro oferece conexão 3G para a cidade de Curitiba, acrescentou a operadora.

Por acordo com a Fifa, a Agência Nacional de telecomunicações (Anatel) definiu que as operadoras de telefonia móvel ofereçam conexão 4G até abril de 2013 nas cidades que receberão a Copa das Confederações. Já as cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, categoria em que se enquadra Curitiba, devem ter o serviço até dezembro deste ano.

Em novembro, o presidente da operadora, Carlos Zenteno, afirmou que o prazo para instalar rede 4G comercial nas cidades que receberão a Copa das Confederações está "apertado". (Por Bruno Federowski)