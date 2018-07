Claro pede registro de companhia aberta na CVM

O pedido acontece após a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ter aprovado na quinta-feira passada a unificação das operações de Claro, Embratel e Net todas do grupo América Móvil, do bilionário mexicano Carlos Slim, com a condição de que a Claro, que vai incorporar as outras outras duas, abra seu capital no Brasil.

No dia seguinte, a Embratel e a Net disseram que esperam concluir sua consolidação numa única sociedade até o fim de 2014. As companhias do bilionário mexicano Carlos Slim também afirmaram que não há planos de ter a Claro e a Telmex Solutions como companhias abertas ao fim da operação.

(Por Aluísio Alves)