Clássico ainda rende discussão O clássico contra o Corinthians ainda não acabou. Ao menos para os dirigentes. Na noite em que o time alvinegro fez brincadeira com um bambi em jantar (ver abaixo), o vice-presidente são-paulino, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, respondeu às provocações rivais de que a direção tricolor costuma pressionar arbitragens. "Ninguém mais entra sossegado em campo", disse. "Os erros estão se repetindo de forma grotesca e grosseira. Além de eventuais esquemas que sabemos que existem no futebol, os árbitros estão errando demais." A insinuação de esquemas de arbitragem não deve render punição ao dirigente. "Não vou tomar nenhuma atitude por enquanto", afirmou Paulo Schimitt, procurador do STJD.