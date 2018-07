Clássico renovado

Jr. - A Propósito de Senhorita Julia, que estreia amanhã (20) no Centro Cultural Banco do Brasil. "Mudamos o nome do espetáculo porque não estamos montando o original, mas reinterpretando-o", diz o diretor. Nesta versão, a história do conflito entre uma aristocrata e seu criado é transposta para o Brasil do início do século 21, quando havia o sentimento de renovação e esperança com a eleição de Lula. Alessandra Negrini dá vida à protagonista. "O legal nesse texto é o jogo entre o homem e a mulher, a disputa constante", diz a atriz. MB CCBB. Teatro (125 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113- 3651. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 3/R$ 6.

Até 30/6. Não haverá apresentação hoje (19).