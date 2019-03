Chuva interrompe a apresentação de Claudia Leitte na Marquês de São Vicente em São Paulo

SÃO PAULO - A forte chuva que atinge São Paulo interrompeu a apresentação do bloco da cantora Claudia Leitte, na Avenida Marques de São Vicente, zona oeste. Com os ventos e o acúmulo de água, o toldo do trio quase despencou e a banda parou de tocar. A cantora desceu do trio. A cidade está em estado de atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências.

A apresentação de Claudia Leitte começou por volta de 14h. Ao menos três quarteirões da avenida Marquês de São Vicente ficaram completamente tomados por pessoas fantasiadas, com muitos adereços na cabeça e, claro, muito glitter.

As amigas Ana Luiza Souza e Beatriz Peres, ambas de 22 anos, disseram que passaram o carnaval no litoral paulista e não aproveitaram muito os blocos. Por isso, não quiseram perder o pós-carnaval neste final de semana. "Ainda estou um pouco cansada, mas quis aproveitar o finalzinho. Afinal, folia como essa só no ano que vem", disse Ana.

Já Maria Aparecida Silva, de 47 anos, foi para o bloco de Claudia Leitte para acompanhar a filha Marina, de 11 anos, que é muito fã da cantora. "Não fomos em nenhum bloco durante o Carnaval, acho que é muita muvuca para uma criança pequena como ela. Mas abri essa exceção porque ela gosta muito da Claudinha", contou a mãe.