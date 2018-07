Cláudia Leitte comanda bloco na companhia de BBBs Com um vestidinho prateado cheio de brilhos - uma homenagem a Ibiza -, Cláudia Leitte comandou, na tarde de hoje, o bloco Gula, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Como ocorreu nas outras apresentações deste ano, a cantora levantou o público com sua música de trabalho, "Beijar na Boca", e com outros sucessos da carreira. Diferente foi a presença, sobre o trio, da advogada paraense Mirla Araújo Prado, de 27 anos, e do empresário paulista Ralf Krause Reis Machado, de 32, dois participantes da nona edição do reality show "Big Brother Brasil". A dupla, que teve o direito de participar da apresentação de Cláudia depois de Mirla atender o "big fone" e escolher o empresário para acompanhá-la, ficou o tempo todo em uma área reservada do trio, acompanhada apenas de produtores do programa. Apesar disso, os dois brincaram bastante e passaram quase todo o tempo distribuindo acenos para os foliões. Apenas a cantora pode falar com os "brothers". Agradeceu a presença dos dois, a quem chamou de "lindos". Mirla respondeu dizendo ser "um sonho" estar ali, na companhia de Cláudia.