Claudia Leitte, Jeniffer Lopez e rapper Pitbull interpretarão música da Copa A estrela internacional Jeniffer Lopez, a cantora baiana Claudia Leitte e o rapper norte-americano Pitbull interpretarão a música-tema da Copa do Mundo de 2014, que será disputado a partir de junho no Brasil, informou a Fifa nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva no Maracanã, no Rio de Janeiro.