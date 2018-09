Claudia Leitte transforma Cidade do Rock em micareta

A cantora abriu o show com o batidão do funk e se dizendo carioca. "Nasci em São Gonçalo, mas fui criada em Salvador", disse. A apresentação estava programada para começar às 20h10, mas ela foi entrar no palco vinte minutos depois. A micareta carioca promovida por Claudia Leitte foi aberta pela canção As Máscaras.

No palco, a cantora estava acompanhada de seus dançarinos, que ajudaram a cantora a animar a plateia com hits como Famo$a, Beijar na Boca e Segura na Corda do Caranguejo.

Apesar de estar lotado e da animação da plateia, a impressão era de que havia menos pessoas assistindo ao show de Claudia do que o dos Titãs e Paralamas.

A artista também incluiu no repertório covers dos Rolling Stones, Led Zeppelin, Jorge Ben Jor, Frenéticas, Tim Maia, Zeca Baleiro e Chico Science. Quando cantou Satisfaction, por exemplo, o público percebeu a mistura cultural que Claudia levou ao Rock in Rio.

A canção do grupo inglês ganhou batucadas de atabaque e coreografias de Claudia de fazer inveja em Madonna e Britney Spears. "Sejam bem vindos à maior festa do mundo", disse a cantora.

Claudia se mostrou antenada com o público do Rock in Rio e o resultado do show serviu, enfim, como um ótimo aquecimento para a apresentação seguinte, da americana Kate Perry. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.