Claudia Raia vai se 'resguardar' para a Beija Flor A atriz Cláudia Raia roubou as atenções ao chegar no camarote Bar Brahma para prestigiar o carnaval paulistano. Ela veio assistir a coreografia que o marido, Jarbas Homem de Mello, montou para a comissão de frente da Vai-Vai. "Só vim apreciar e aplaudir" disse Cláudia, que vai se "resguardar" para a Beija-Flor. "Estou muito feliz, porque este ano são 30 anos de uma história (minha) com a Beija-Flor", comentou a artista.