Claudio Botelho recorre à memórias da infância para a montagem de seu 30º espetáculo Como foi o processo de adaptação? Espetáculos que faço com muito prazer, como esse, que passei a vida inteira cantarolando, são mais fáceis. Levei dois meses para concluir. Parece que pelo fato de ser muito íntimo, a versão já existe no subconsciente. Algumas coisas foram complicadas, como um número que tem na peça e não tem no filme, o 'The Jitterbug', uma dança de época. Optamos por transformar num bicho, o Besourão, que pica as pessoas e as faz dançar.