Clécia suinga com Roque Ferreira

PÉ NO SAMBA - Cantora, dançarina e atriz, a baiana Clécia Queiroz juntou as três modalidades na performance, baseada na cultura iorubá

Roque Ferreira é o compositor da hora. Faz muitas horas, décadas, aliás, que ele produz maravilhas e veio à tona quando Clara Nunes gravou uma composição sua em 1979. Mas, como disse a cantora baiana Mariene de Castro, em outras palavras, ele é um veterano que tem perfil de revelação neste início de século. Mariene prepara um álbum só com músicas de Roque para o segundo semestre deste ano. Conterrânea deles, Clécia Queiroz saiu na frente, com Samba de Roque (produção independente), que tem shows de lançamento de hoje a domingo no Espaço Caixa Cultural.

O compositor baiano, nascido em Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Baiano, está em fase de "descoberta", principalmente pelas cantoras. Além de Mariene (que já tinha gravado diversas músicas dele no álbum de estreia, Abre Caminho) e Clécia, a potiguar-carioca Roberta Sá há tempos planeja um álbum temático. Maria Bethânia se debruçou sobre sua fantástica obra deixando-a predominar em seus dois álbuns lançados em 2009. Fabiana Cozza é outra entusiasta e gravou outras várias dele. A também baiana Marcia Castro também se deixou levar por seu suingue, assim como o cantor carioca Pedro Miranda. E por aí vai.

Porém, como música não é olimpíada e quem faz arte não está preocupado com essas besteiras de competição, elas compartilham com igual entusiasmo esse manancial "roqueiro". Até porque, se uma cantora pede uma canção, ele manda cinco, dez. Foi o que ocorreu com Clécia. A princípio a cantora, nascida em Ilhéus e radicada em Salvador, planejava um disco de sambas da Bahia, gênero com o qual vem trabalhando desde 2003, a partir do projeto Casa do Samba, criado por ela, com shows no extinto Teatro da Praia, no bairro da Boca do Rio.

Por incrível que pareça, Clécia diz que ainda há muito preconceito contra o samba na Bahia ("por parte da elite musical, não do povo"), que ela sentiu na pele. "O samba entrou em mim primeiro pelo corpo, porque antes de ser cantora e atriz, sou dançarina. Busquei juntar essas três coisas na performance, tendo como base a cultura iorubá."

Em 2004 ela interrompeu o Casa de Samba, quando ganhou uma bolsa para fazer mestrado nos Estados Unidos, mas retomou a ideia na volta, satisfeita com a frutificação do projeto: o samba já estava então, de novo, bem-aceito na Bahia, "mas o samba de roda ainda é discriminado". Hoje ela é também coordenadora de uma escola de dança da rede pública, atendendo 580 crianças e adolescentes. "Meu trabalho era fortalecer a identidade negra na escola."

Ela já tinha ouvido falar muito de Roque, mas não conhecia bem sua obra. Quando ligou para ele falando do projeto de um disco de sambas de roda, ele mandou a ela logo seis canções. Nas letras, havia termos pouco usuais hoje, de origem africana ligada ao candomblé, mas que Clécia, como estudiosa da cultura afro-baiana, também conhecia - e dá o serviço, criando um pequeno glossário no encarte do CD. Clécia diz que nem sabia das intenções das outras cantoras em relação à obra de Roque. "Acho maravilhoso que todas gravem, porque ele merece ser muito conhecido por todo mundo. Um cara que tem mais de 400 músicas gravadas e pouca gente sabe disso. Em Salvador, pouca gente o conhece, por isso faço questão de falar sempre dele nos shows."

Neste terceiro álbum, Clécia ia incluir composições Roberto Mendes, Walmir Lima, Dorival Caymmi, Riachão e outros baianos, que estão no show. Rainha do Mar, de Caymmi, é citada no delicioso samba de roda Licuri, que abre o CD. A proximidade de Caymmi com Roque vai além de ambos fazerem samba e serem baianos. Como o grande mestre da baianidade musical, Roque está entre aqueles raros três ou quatro compositores brasileiros incapazes de fazer uma canção ruim - nem mais ou menos, é tudo pra cima de bom.

Samba de Roque é mais uma comprovação disso. A cantora teve o privilégio de ter dez canções inéditas do compositor, mais uma já gravada pelo grupo carioca Sururu na Roda, De Maré (esta em parceria com Toninho Gerais), as demais só dele. Completou o repertório com duas faixas bônus: Ciúmes (Dalva Damiana de Freitas) e um pot-pourri de chulas, que explicam por si as influências da música de Roque e outros. As bases de Cavaleiro, que Caetano Veloso compôs no início de carreira, e Samba pras Moças, grande sucesso de Roque na voz de Zeca Pagodinho, vêm dali.

O CD foi gravado bem ao espírito das rodas de samba na Bahia, com ela e os músicos tocando todos juntos, ao vivo, no estúdio. Além dos sambas de roda, Clécia suinga deliciosamente por outras cadências afro-brasileiras, levadas na palma da mão, como ijexá, maxixe, samba angolano e samba-chula. Por três noites, o centro de São Paulo vai ganhar um pouco do clima das rodas de samba, presentes no cotidiano do Recôncavo. A voz e o empenho de Clécia na interpretação desse universo são contagiantes.

Serviço

Clécia Queiroz. Espaço Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, tel. 3321- 4400. Hoje e amanhã, 19 h; dom., 18 h. Grátis (retirar ingressos 1 hora antes)

