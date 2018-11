Cleonice Berardinelli ocupa cadeira na ABL Cleonice Berardinelli, de 93 anos, a maior especialista em literatura portuguesa no Brasil, tomou posse hoje (05) como imortal na Academia Brasileira de Letras (ABL). Sexta ocupante da cadeira número 8, ela foi eleita em 16 de dezembro na sucessão do acadêmico Antônio Olinto, falecido em 17 de setembro. Carioca, é especialista em Camões e Fernando Pessoa, graduada em letras neolatinas pela Universidade de São Paulo (1938) e livre docente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1959) com a tese Poesia e Poética de Fernando Pessoa.