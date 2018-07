Clérigo gera revolta ao se casar com menina de 12 anos

Um clérigo muçulmano provocou revolta na Indonésia ao se casar com uma menina de 12 anos de idade. Pujianto Cahyo Widianto se casou com a jovem na cidade de Semarang, no centro de Java, durante uma cerimônia religiosa não-oficial. As informações são de que ele escolheu sua noiva dentre um grupo de 20 jovens, antes de seguir para Cingapura com a menina e sua primeira mulher. A polícia está investigando o incidente. Possíveis acusações Investigadores da agência de proteção à criança da Indonésia disseram que Widianto escolheu a menina com base em sua inteligência, maturidade e desenvolvimento físico. Eles disseram que Widianto, que dirige uma escola interna islâmica, havia planejado colocar a garota à frente de um de seus negócios - um ateliê de caligrafia. Não está claro se o casamento foi consumado. Se tiver sido, o clérigo pode ser acusado de acordo com as leis de proteção à criança, casamento e trabalho. As informações são de que ele teria justificado suas ações afirmando que estaria emulando o profeta islâmico Maomé, e que esperaria até que sua mulher chegasse à puberdade para ter relações sexuais com ela. Ainda assim, o casamento provocou fortes críticas dentro da Indonésia. Um alto membro do proeminente Partido Islâmico, o PKS, disse que Widianto estava errado em suas ações e em seu modo de pensar sobre o Islã. A polícia disse que não pediu à Cingapura que extradite o clérigo, mas que está continuando as investigações. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.