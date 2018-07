Clérigo pede demissão por protesto diante de Catedral de St Paul

Giles Fraser havia deixado clara a sua solidariedade com os manifestantes que protestam contra o capitalismo e chegou a pedir à polícia que saísse da escadaria da catedral no início do protesto. Ele disse na quinta-feira que deixava o posto com "grande tristeza".

Comentaristas religiosos disseram que a decisão reflete as diferenças nas posturas oficiais sobre o acampamento dos manifestantes na praça em frente ao monumento, que fechou suas portas pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

A St. Paul havia dito que estava perdendo 20.000 libras (32.000 dólares) por dia desde que o acampamento foi montado há 12 dias para protestar contra a Bolsa de Londres. A catedral foi fechada por motivos de segurança, mas deve reabrir na sexta-feira.

Na quarta-feira, o deão Knowles Graeme reiterou "a crença básica no direito de protestar, bem como de solicitar que as pessoas que vivem nas tendas agora deixem o local pacificamente".

Fraser, um ex-vigário de Putney, no sudoeste de Londres, é conhecido por sua participação regular na rádio BBC. Ele assumira o posto na St. Paul em 2009.

"O evangelho cristão é profundamente comprometido com as necessidades dos pobres. A justiça financeira é um imperativo do evangelho", disse ele no fim de semana.

Fraser anunciou sua decisão no Twitter. "É com grande pesar e tristeza que entreguei meu aviso prévio à Catedral de St. Paul", escreveu ele.

"Estamos obviamente decepcionados que (Fraser) não seja capaz de continuar a sua obra ... durante estes dias difíceis," afirmou o comunicado da catedral em seu site na Internet.