Cliente bandido

Pelo menos foi assim com Valéria. Sentada na frente do caixa em uma movimentada tarde de domingo, com três crianças, a leitora pendurou sua bolsa na cadeira e não saiu mais de lá. A bolsa é que saiu, sem ninguém ver.

Procurando ajuda, Valéria não encontrou nem segurança, nem gerente, nem supervisor. Os funcionários não quiseram mostrar as imagens das câmeras de segurança e afirmaram que ela deveria ter ficado com a bolsa no colo - mas calcularam a conta certinho e prontamente, de qualquer forma, pois depois do assalto Valéria não ia pedir mais nada. A leitora só conseguiu ir embora porque foi ajudada por um estranho.

Pelo telefone, um funcionário da empresa disse a Valéria que sentia muito e que, na verdade, não há monitoramento por câmeras na loja (!!!). A Häagen-Dazs afirma que está em contato com a consumidora e que a empresa "sempre investe para garantir um melhor atendimento e experiência para os consumidores, inclusive em medidas de segurança". Questionada pelo Divirta-se sobre quais seriam essas medidas, a empresa não respondeu.