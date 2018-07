Cliente é furtado em shoppings nobres de SP

"Confesso que nunca me preocupei tanto em olhar a bolsa. O shopping tem muita segurança", diz a corretora Maria do Carmo Soares, de 47 anos, frequentadora do Ibirapuera. Segurança até há, principalmente porque desde 2010 os centros de compra reforçaram a vigilância, após uma série de ataques a joalherias. Guaritas blindadas, aquisição de armas e coletes à prova de balas e aumento do efetivo de vigias foram algumas das medidas.

O administrador de empresas Mendel Sanger, de 46 anos, contava com a tranquilidade relatada por Maria do Carmo, mas teve furtada, no início deste mês, sua mala de couro - durante um almoço de negócios, no Shopping Morumbi. "Fiquei sem a mala, que continha meu computador, celular e chave. Não tenho mais esperança de encontrá-los", afirma. Sanger estava sentado em uma área externa do shopping.

Os casos relatados são semelhantes. Os clientes deixam algum objeto por alguns instantes longe dos olhos e depois não os encontram mais. No mês passado, uma cliente do Eldorado, que não quis ser identificada, conta que teve seu carro aberto no estacionamento. Foram furtados som, mochila e painel. Em outra situação, uma atendente teve o iPad levado de um balcão no Cidade Jardim. Ela não notou quando um criminoso tomou seu tablet. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.