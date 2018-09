Cliente processará Gol por morte de cão em voo de São Paulo para Vitória

VITÓRIA - O esteticista de cães, Fabio Cesar dos Santos, dono do cachorro da raça pug, que morreu de parada cardiorespiratória durante um voo entre São Paulo e Vitória, afirmou hoje que vai processar a companhia aérea pelo ocorrido. O animal, chamado Santiago, morreu na última terça-feira, 13, após ter ficado por mais de 10 horas em um local fechado, durante um voo da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes, que teria atrasado no embarque.

A companhia disse que realizou uma "apuração interna" e vai prestar esclarecimentos aos envolvidos. No entanto, segundo o dono do animal, houve descaso da empresa durante o voo e no socorro a Santiago.

"É uma falta de respeito, um descaso muito grande da empresa com o cachorro e com a minha família. Durante o voo eu pedi várias vezes para olhar os animais, dar água e comida a eles, mas disseram que era proibido. Alguns funcionários nos trataram com respeito, outros não", afirmou Fabio Cesar.