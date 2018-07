Cliente salta sobre ladrão e impede assalto em banco nos EUA

O cliente de um banco na cidade de Milwaukee, no Estado americano do Wisconsin, conseguiu impedir um assalto ao pular sobre um ladrão armado e imobilizá-lo no chão até a chegada da polícia.

As câmeras de segurança da agência do banco Guardian Credit Union captaram a ação, na última terça-feira.

Com um gorro preto e um lenço sobre o rosto, o assaltante aparece anunciando o assalto aos caixas do banco, enquanto o cliente atrás dele, percebendo a movimentação, salta sobre as cordas de separação da fila para o caixa e pula sobre o ladrão, levando-o ao chão.

O ladrão, de 23 anos, foi desarmado e seguro no chão até a chegada da polícia.

O cliente que pulou sobre o assaltante disse depois que decidiu tomar essa atitude para proteger sua mulher, que estava próxima ao caixa.