Clientes da Samcil podem se beneficiar com nova norma As novas normas preveem ainda a portabilidade especial, que pode beneficiar clientes de uma operadora que teve a carteira alienada por dificuldades financeiras, como aconteceu esta semana com a Samcil. Se a operadora não conseguir transferir sua carteira de beneficiários para outra empresa, a ANS poderá autorizar aos beneficiários a portabilidade sem a restrição do mês de aniversário e sem a necessidade de estar no plano há, no mínimo, dois anos. No entanto, permanece a exigência de que o novo contrato tenha cobertura e preço igual ou inferior. Também é exigida adimplência. A portabilidade especial também vale para beneficiário de plano de saúde extinto por morte do titular.