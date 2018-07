Clientes de bar matam assaltante a pauladas

Segundo a polícia, dois criminosos fugiram após o assalto, mas um deles foi detido pelos moradores, que o agrediram com pauladas. O homem acabou morrendo no local. Nenhum dos suspeitos, nem o morto, foram identificados pela polícia.

As vítimas baleadas foram levadas ao Hospital Central de Taipas. A Secretaria de Saúde diz que não pode apurar o estado de saúde das vítimas, porque a Secretaria de Segurança não informou os nomes.

O caso foi registrado no 33º DP (Pirituba), como roubo e homicídio simples. A investigação terá auxílio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que foi até o local. A polícia apreendeu um revólver, calibre 38, com numeração raspada. Foram encontradas também cinco cápsulas de projéteis usados.