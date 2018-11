Clientes de plano de saúde perdem direito a atendimento

Mas nem todas as garantias foram mantidas. No mês passado, um paciente foi informado pela equipe do hospital que, a partir de dezembro, os atendimentos passariam a ser feitos apenas por meio da rede da Prevent Senior, que não inclui o Nove de Julho.

"Não cabe no nosso bolso", explica a responsável pelas relações institucionais da empresa Prevent Senior, Cristina Mello. "Há muitos beneficiários dessa carteira que pagam mensalidades de R$ 20 ou R$ 30. Alguns não pagam nada. Nós pudemos fazer essa aquisição porque temos uma rede de hospitais e laboratórios próprios que nos permite absorver esse custo."

Cristina afirma ainda que a rede credenciada da Prevent Senior conta com hospitais localizados na mesma região do Nove de Julho e boa parte dos geriatras dessa instituição também foi contratada. "O que não conseguimos superar é o vínculo afetivo que algumas pessoas têm com o hospital", avalia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.