Clientes estão sem energia na Baixada Santista, diz CPFL

Os clientes afetados estão localizados na cidade de Santos, Praia Grande, São Vicente, Cubatão e Vicente de Carvalho (distrito de Guarujá). A interrupção foi causada pelas rajadas de vento forte que atingiram a região na manhã de ontem.

A previsão do centro de operações da empresa é regularizar o fornecimento de energia para os clientes afetados até o final do dia, com a possibilidade de restarem casos pontuais.

A empresa ressaltou em nota que, desde o início das ocorrências, atua com todo o seu contingente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica o mais breve possível. Em condições climáticas adversas como esta, os principais problemas na rede elétrica são causados por árvores, galhos ou objetos lançados sobre a rede de distribuição de energia.