Clientes lotam estacionamentos VIPs de shoppings

No Eldorado, em Pinheiros, por exemplo, quando as 80 vagas do VIP são preenchidas aos fins de semana, resta aos manobristas pedir aos clientes para utilizar o estacionamento comum. Durante a semana, a procura costuma ser baixa, com uma média de 20 clientes. O diagnóstico é o mesmo no Shopping Frei Caneca, no centro. De segunda a sexta-feira, a ocupação bate nos 40%. Porém, nos fins de semana, é máxima.

No Iguatemi, de sexta-feira a domingo, o VIP funciona com ocupação total das 146 vagas. Assim, a tática é aproveitar mais 250 vagas da área descoberta. O serviço é um dos mais caros entre os shoppings pesquisados. Parar uma hora no VIP sai por R$ 12. Na área comum, o preço cai para R$ 7 por duas horas.

Para compensar o custo, no VIP o cliente recebe uma série de agrados. Além de uma sala de espera exclusiva, carregadores transportam as sacolas dos clientes no caminho entre o elevador privativo e o carro. Neste, colocam ainda uma garrafa de água.

Expansão

Para atender ao aumento da demanda, o Iguatemi incluiu no seu plano de expansão a construção de um prédio com seis andares voltados para o sistema VIP. Segundo a assessoria do shopping, a obra já começou, mas não ainda não há data prevista de inauguração.

No maior shopping da cidade, o Aricanduva, mesmo com 14,7 mil vagas gratuitas, formam-se filas no acesso ao valet aos sábados e domingos. O gerente da área, Wilians Pereira dos Santos, afirma que a espera não ultrapassa 10 minutos. "Nossos clientes querem essa comodidade", diz. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo