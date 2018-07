Clientes profissionais avaliam lojas

Mal sabem os funcionários de uma loja, de um restaurante ou de um hotel que, quando o empresário paulistano do ramo de consultoria jurídica Florivaldo Zarattin Junior entra no local onde trabalham, seus empregos podem estar em jogo. Além de tocar sua empresa, Zarattin faz bicos como "cliente profissional". Sua função é avaliar, sem se identificar, o serviço dos estabelecimentos que visita.

Quando ele se hospeda, por exemplo, em um resort, presta atenção em tudo: limpeza, serviço de quarto, traje da faxineira. E o que avalia, seja de forma positiva ou negativa, vai parar em um relatório que chega às mãos dos donos ou dos diretores do estabelecimento. "É preciso ter muita responsabilidade e coerência nesse serviço", afirma Zarattin. "Sei que, dependendo do que aponto, uma pessoa pode ser punida ou demitida."

Por causa do seu perfil de executivo - bem-sucedido, veste terno, tem uma boa renda -, ele costuma ser escalado para criticar lugares onde a alta classe dá as caras. "Fui para resorts no Nordeste, como um na Praia do Forte, na Bahia, e já me hospedei nos melhores hotéis paulistanos." Por saída, ganha até R$ 2 mil da Shopper Experience - que paga as suas despesas durante o trabalho -, para quem presta serviço há 15 anos.

Fundada em 1989, a Shopper é pioneira do setor no Brasil. Contrata pessoas para se hospedar em hotéis, comprar joias, experimentar roupas. Os relatório são encomendados pelas empresas avaliadas, que querem checar se tudo corre bem em suas unidades. Sua proprietária, Stella Kochen, concebeu a empreitada quando era gerente de uma franquia de restaurantes e recebia relatórios qualitativos de supervisores. "Mas o que eles falavam não batia com as reclamações de consumidores", lembra. "Muitas vezes, uma loja bem avaliada por seu gestor era criticada pelos habitués. E não dava para saber em quem confiar."

Foi aí que ela teve a ideia. "Escalei amigos para ir aos restaurantes e checar se estava bom ou não." O método deu certo. Logo, sua irmã e um sócio sugeriram montar uma empresa especializada nesse tipo de pesquisa. Assim surgiu a Buy & Test, que virou Shopper Experience.

CRÍTICOS

Hoje, Stella presta esse serviço para mais de 50 empresas e recebe no mínimo R$ 3 mil por projeto de avaliação. Em seu banco de dados, estão cadastrados mais de 15 mil candidatos a serem "clientes profissionais". Quer integrar essa tropa? "Temos uma área de cadastro no site (www.shopperexperience.com.br), onde pessoas podem registrar seus perfis", afirma Stella. "Adequamos cada tipo ao serviço que será prestado. Executivos, por exemplo, avaliam restaurantes chiques."

Na lista há também deficientes físicos, que testam a acessibilidade dos locais. A paraplégica Miriam Araújo já apurou se agências bancárias e mercados estavam aptos às suas necessidades. "Tive problemas", diz.

Nos bancos, ela se incomodou com a demora dos funcionários em abrir a porta de acesso para cadeirantes, que não passam nas giratórias com detectores de metais. Ela lembra que certa vez esperou cerca de uma hora para entrar na agência. Nos supermercados, critica as prateleiras, verticais e altas - tem de pedir ajuda para pegar os produtos.

Além do bico como "cliente profissional", ela é secretária de uma escola de inglês. "Mas o que ganho com as visitas é determinante para fechar as contas no fim do mês", diz. Miriam faz em média uma avaliação por semana, pela qual ganha em torno de R$ 50.

Nem todos, porém, tem a profissão como fundamental para compor a renda. Caso do empresário Zarattin. No início, ele fazia as críticas como favor à sua amiga Stella, dona da empresa, que precisava de alguém com seu perfil para comprar relógios e roupas de grife. Hoje, ele leva como hobby. "É divertido e me tornou mais exigente."

EMPRESAS

Segundo a Mystery Shopper Providers Association South America, instituição que representa o mercado na América do Sul, há 35 empresas atuando no setor no Brasil. Destas, 14 têm sede na capital paulista.

"É o melhor meio para saber o que realmente ocorre na empresa", garante Alan Grabowsky, presidente da Shop"n Chek, multinacional presente há seis anos no País. Dentre seus 15 clientes, o principal é a rede de lanchonetes McDonald"s. "Com base nessas pesquisas, comparamos filiais e planejamos melhorias", acrescenta Rogério Barreira, diretor da rede de fast-food.

Há empresários que se especializam em avaliar um determinado ramo. Caso de Renata Bruno de Castro e sua Mr. Mystery, que mira na hotelaria. "Para sermos bem focados, contratamos turismólogos que criticam 400 itens de cada hotel visitado."

A professora de Turismo Fernanda Pereira faz esse serviço. Como "cliente profissional", ela visitou mais de 150 estabelecimentos de vários Estados, como Rio, Paraná e Maranhão. Ganha cerca de R$ 175 por saída. "Como turismóloga, detecto erros que outros não veriam", conta. "E, por ser cliente, pego o funcionário relaxado." Certa vez, ela flagrou um garçom se trocando no meio do restaurante do hotel. "Ele não faria isso se soubesse que tinha alguém o avaliando."