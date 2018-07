Clientes trocam alimentos frescos por cerveja em pub inglês

Um pub na cidade de Edgefield, ao norte da Inglaterra, está oferecendo aos clientes a chance de trocar alimentos frescos por cerveja. O pub The Pigs incentiva os clientes a contribuírem com alimentos frescos para o cardápio do local em troca de bebida gratuita. "Se você planta, cria, caça ou rouba qualquer coisa que possa ser usada em nosso menu, traga e vamos fazer negócio", diz uma placa dentro do pub. A gerente do estabelecimento, Cloe Wasey, que administra o pub ao lado do chef, Tim Abbott, conta que os clientes já "pagaram" suas cervejas com batatas, peixes frescos, frutas e outras verduras e legumes. Ela explica que, de acordo com a quantidade trazida pelos clientes, o pub oferece, além da bebida alcoólica, refeições e vouchers para serem usados no bar. Crise econômica Wasey ressalta ainda que o sucesso repentino do esquema se deve à crise de crédito que atingiu a economia britânica. "Estamos fazendo esse esquema há dois anos, mas o sucesso veio com a chegada da crise do crédito. As pessoas precisam encontrar novas formas de se divertir e isso ajuda", afirmou. Segundo ela, o escambo favorece não apenas o cliente, mas também o próprio bar, que recebe os produtos frescos por um bom preço. Os clientes também se dizem satisfeitos com os benefícios do esquema. O motorista Derek Feast, de 64 anos, freqüenta o pub regularmente e conta que já trocou ovos das galinhas caipiras que cria em casa por uma cerveja. "Ganho o salário mínimo com o meu trabalho, então essa pequena economia já me ajuda", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.