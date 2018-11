Clima ajuda e anima produtor de milho e soja

A passagem de uma frente fria provocou chuvas generalizadas no começo da semana e chuvas fortes e temporais em alguns municípios paulistas. Dos municípios analisados, os maiores volumes foram registrados em Franca (96 milímetros), Garça (80 milímetros), Iguape (71 mm) e São José do Rio Pardo, com 59 milímetros. Em Campinas, Barretos, Presidente Prudente e Taubaté choveu em torno de 30 milímetros e, nos demais municípios, em torno de 20 milímetros.

Com a menor frequência de dias nublados e chuvosos, as temperaturas ficaram elevadas, mantendo o padrão pela segunda semana consecutiva. À exceção de Itapeva, nas demais localidades as temperaturas médias superaram os 25 graus, com máximas atingindo os 36,6 graus em Presidente Prudente, 36,3 graus em Jaú e 36 graus em Presidente Prudente. A taxa de evapotranspiração média superou os 4 milímetros diários.

A maioria dos municípios analisados está com boa disponibilidade hídrica no solo e até com excedente, como é o caso de Franca e São José do Rio Pardo, onde chuvas constantes ocorrem desde o começo de novembro. Taubaté e Piracicaba estão com umidade do solo em níveis desfavoráveis, com reservas abaixo dos 20% e dificuldade para a semeadura do amendoim nas áreas de cana-de-açúcar e redução da taxa de crescimento das pastagens.

Pasto farto. Nas lavouras de milho e soja já estabelecidas em Ribeirão Preto, Franca e Itapeva, a elevação da umidade favorece o desenvolvimento das culturas e mantém a perspectiva de boa produtividade dos agricultores. As pastagens também têm condições favoráveis, com produção abundante para o gado. Condição bem diferente do que se observava há um ano, no inverno, quando o pasto estava bem escasso.

O excesso de chuva dificultou os tratos culturais como a adubação e pulverização dos cafezais de Altinópolis, Franca e Garça, mas as os frutos já estão em desenvolvimento e a chuva garante o bom desenvolvimento dos frutos para a próxima safra. Prosseguiu normalmente a colheita da banana em Iguape e Registro e da lichia e do pêssego em Piedade. Os agricultores aproveitam para intensificar a colheita da lichia no início da safra e aproveitar os melhores preços.

As chuvas dificultaram a extração do látex em Pindorama, Mirassol e Ribeirão Preto e a colheita da uva em Vinhedo, Jundiaí e Louveira. A colheita do feijão já começou em Itapetininga, Itapeva e Paranapanema e a oscilação dos preços, com tendência de queda, preocupa produtores.

