Clima ajuda e milho safrinha deve render bem

Entre segunda e quarta-feira, o Estado de São Paulo teve tempo ensolarado, temperatura em elevação e baixa umidade do ar, por causa da presença de uma massa de ar seco que cobriu todo o Sudeste há mais de uma semana. Na quinta-feira, uma frente fria de forte intensidade chuvosa chegou ao Sudeste do Brasil, causando chuva em praticamente todo o Estado. A frente também trouxe muito vento e baixou bruscamente a temperatura em todo o Estado, com máximas abaixo dos 26 graus e mínimas entre 10 e 13 na maioria das localidades. A temperatura mínima absoluta registrada em São Paulo foi em Campos do Jordão, com 6 graus na madrugada de sexta-feira. Nos Estados do Sul, a onda de frio não causou maiores problemas. A chuva elevou a umidade do solo para cerca de 65% da capacidade máxima de armazenamento na média do Estado, com máximo de 80% no Vale do Ribeira e umidade mínima em Votuporanga, com 47%. Essa condição favorece as lavouras de milho safrinha e mantém a expectativa de bons níveis de produtividade neste ano. Apesar do atraso na semeadura na segunda safra, a chuva ocorreu de forma bem distribuída, permitindo que as lavouras se desenvolvessem em boas condições e sem estresse por falta de chuva. Para os cafeicultores de Franca, Garça e Espírito Santo do Pinhal o frio trouxe alguma preocupação, mas a condição do tempo não prejudicou as lavouras, que devem ter sua colheita iniciada dentro de poucos dias. Nas áreas que já entraram em fase de colheita, contudo, a chuva causou pequenos atrasos. CANA-DE-AÇÚCAR O tempo chuvoso também causou pequenos atrasos na colheita e no transporte da cana-de-açúcar em Piracicaba, Ribeirão Preto, Ourinhos e Araçatuba, mas não chegou a comprometer os trabalhos de campo. As boas condições operacionais para os trabalhos de campo nos canaviais de São Paulo aumentaram o processamento nas usinas, com queda nos preços do álcool em todo o Estado. A elevação da umidade do solo favoreceu o desenvolvimento vegetativo das lavouras de trigo, cevada e aveia cultivadas no sul do Estado, onde estão Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva. A temperatura amena favoreceu a formação do morango em Jundiaí, Jarinu, Monte Alegre do Sul e Atibaia, tornando o amadurecimento mais lento, o que permite a obtenção de frutos de maior tamanho, mais doces e com coloração mais acentuada. *Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br