Clima ameno eleva qualidade de hortaliças

A semana começou com temporais em boa parte do Estado e granizo em pontos localizados, causados pela chegada de uma frente fria de grandes proporções ao Sudeste. Apesar do vento forte, os volumes de chuva não foram elevados, passando de 30 milímetros apenas em Barretos, Garça, Presidente Prudente e São Carlos.

Após a passagem da frente, uma massa de ar polar baixou a umidade do ar e manteve os dias com céu claro; a temperatura noturna caiu até 13 graus em Barretos, Ribeirão Preto, Campinas e Itapeva e a 10 graus em Sorocaba.

Com as chuvas localizadas, a umidade do solo apresenta grande variabilidade no Estado. Está acima de 60% em Barretos, Campinas, Franca, Garça, Guaratinguetá, Iguape, Ribeirão Preto e São Carlos; em Ilha Solteira, Itapeva, Piracicaba, Sorocaba e Votuporanga, a situação é crítica, com menos de 40% da capacidade máxima de retenção.

A instabilidade do tempo não afetou a safra da cana-de-açúcar, já iniciada no Estado. A queda na temperatura e a redução da umidade do solo favorecem sua maturação, apontando para elevação no rendimento industrial do produto colhido a partir deste mês.

A colheita e a secagem do café também não foram prejudicadas, pois as chuvas duraram pouco. A produtividade nesta safra deve cair por causa do ciclo bianual do cafeeiro e pela redução na adubação e dos tratamentos fitossanitários nas lavouras.

PASTAGENS

A redução no comprimento do dia, a seca e o frio limitam o crescimento das pastagens, elevando os custos para manutenção do boi gordo e aumentando a oferta de gado no pasto. Nesta semana, a arroba caiu novamente em praticamente todas as praças de São Paulo.

Enquanto as gramíneas reduzem seu crescimento, verduras e legumes produzem mais e com melhor qualidade, por causa da temperatura amena e do tempo seco. Com isso, a oferta se eleva entre outono e inverno, com queda nos preços.

A colheita da laranja e da tangerina vem se intensificando no Estado, apesar dos baixos preços este ano. Nos pomares onde há alta disponibilidade de água no solo e os frutos ainda estão em formação, espera-se melhoria na qualidade do suco por causa do aumento da amplitude térmica.

*Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br