Clima beneficia produção de grãos O clima favorável continua elevando a produção nacional de grãos. De acordo com a 8ª pesquisa da safra de grãos 2007/2008, divulgada pela Conab na semana passada, o Brasil vai colher 142,12 milhões de toneladas, 7,9% a mais do que colheu na safra anterior. A área plantada é estimada em 46,97 milhões de hectares. O destaque continua com a soja, que deve totalizar 59,50 milhões de toneladas.