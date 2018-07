Clima cordial marca o último programa eleitoral na TV em SP

A esperada surpresa no último programa de TV de Geraldo Alckmin no horário eleitoral gratuito na noite desta quarta-feira - insinuada pela mulher do candidato tucano durante o dia - se limitou à repetição do programa veiculado à tarde. Em tom de despedida, a campanha tucana mostrou Alckmin com a família e ratificou sua figura como o verdadeiro herdeiro do trabalho do PSDB em São Paulo. "Sei que existem dúvidas em sua cabeça", reconheceu o tucano, que pediu para que o eleitor compare sua história com a de Kassab. "Isso pode ajudar a decidir seu voto", disse o candidato que prometeu reduzir impostos e trabalhar para resolver o problema de falta de vagas em creches e escolas de educação infantil. Em seus últimos programas os outros candidatos à Prefeitura de São Paulo optaram por agradecer aos eleitores e evitaram o confronto direto com os adversários. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Marta voltou a garantir estar hoje mais preparada para assumir o município do que há quatro anos, quando foi prefeita. "Quero fazer muito mais e melhor", disse. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a pedir votos para a candidata e também destacou seu amadurecimento. "Marta é a pessoa certa (para governar São Paulo)", afirmou. A campanha petista enfatizou o amor da candidata pela cidade, os projetos implementados quando Marta foi prefeita e os prometidos para os próximos quatro anos. Animado com a possibilidade de ir para o segundo turno, Kassab se apresentou como o administrador que deu continuidade ao projeto de José Serra (hoje governador) e o prefeito que "conquistou o coração de São Paulo". A campanha destacou sua vantagem sobre Alckmin e atribuiu seu crescimento nas pesquisas ao fato de ter optado por apresentar os projetos realizados na atual gestão e as propostas para um futuro segundo mandato. "Tenho vontade de continuar e resolver o problema da creche", reforçou o sorridente Kassab. Paulo Maluf (PP) usou seu último programa para dizer que sempre foi criticado por suas obras, pelas leis que implementou, como a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e pela busca por poços de petróleo em São Paulo quando foi governador (na década de 80), mas que hoje as pessoas reconhecem seu trabalho. "Hoje está comprovado que ele estava certo", disse o locutor. "É o único que tem visão de futuro", reiterou a atriz. Soninha Francine (PPS) confessou que nunca pensou em ser candidata à prefeitura, mas que "a política é o lugar dos idealistas". "É possível disputar uma eleição sem apelar", disse orgulhosa. Já Ivan Valente, do PSOL, apostou na presença da ex-senadora Heloísa Helena em seu último programa e convidou o eleitor a construir um novo projeto em São Paulo. Renato Reichmann (PMN) se despediu dos eleitores ao lado do vice, Lucas Albano e "agradeceu a companhia, nem tão voluntária" dos telespectadores. O candidato Ciro Moura (PTC) agradeceu o apoio e as palavras de incentivo dos eleitores na rua. Anaí Caproni (PCO) reforçou as críticas ao sistema de saúde municipal, que chamou de "privatizado". Edmilson Costa (PCB) pediu um aprofundamento da democracia através do poder popular, enquanto Levy Fidelix (PRTB) convocou aos eleitores que quiserem o Aerotrem, sua principal proposta pra o transporte, que votem nele no próximo domingo.