Clima de festa marca vestibular da Fuvest em Santos

Vários cursinhos pré-vestibulares da Baixada armaram barracas em frente ao prédio para distribuir água, picolés e publicidade para os vestibulandos. Até um conjunto de pagode foi improvisado, cantando paródias de canções bastante conhecidas do público, como Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho, a fim de animar os estudantes, que se acotovelavam sob um mormaço bastante incômodo, já que a temperatura no início da tarde estava em torno de 27 graus.