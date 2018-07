Clima eleva qualidade da safra da cebola

O inverno começou sob a ação de mais uma frente fria, com chuvas isoladas e em pequeno volume. Apenas no Vale do Ribeira, onde está Iguape, e em Campinas, a precipitação acumulada na semana passou de 25 milímetros.

A temperatura subiu em relação ao período anterior, com mínimas oscilando entre 9 e 14 graus e máxima na faixa de 28 graus. A umidade do solo manteve-se estável, com pequena deficiência hídrica em Garça, Jaboticabal, Jaú e São Carlos e valores mais expressivos em Ilha Solteira e Votuporanga.

Nas demais localidades o armazenamento hídrico do solo atendeu à demanda das lavouras em fase de desenvolvimento, favorecendo especialmente os pomares de laranja de Taquaritinga, Itápolis e Bebedouro, onde as áreas cultivadas com variedades precoces estão prontas para a colheita.

Apesar do clima favorável, o problema dos produtores de citros é a dificuldade para vender a fruta, com perdas de produção por causa do atraso na colheita em algumas propriedades e prejuízo por causa dos preços baixos.

A situação é semelhante nas áreas de mandioca, onde as lavouras têm boa produtividade, mas o excesso de oferta baixou os preços ao menor nível dos últimos três anos.

A safra da cana-de-açúcar segue com boas condições para o corte e o transporte. A boa distribuição da chuva desde o início de junho deve favorecer os canaviais plantados neste ano e que serão colhidos na próxima safra.

COLHEITA

A chuva não comprometeu a colheita da cebola em Piedade, Ibiúna, Monte Alto e São João da Boa Vista, mas atrasou o processo de cura no campo. A qualidade do produto é boa por causa do clima e das novas tecnologias incorporadas pelos produtores.

Em Atibaia, Valinhos, Monte Alegre do Sul e Jarinu, a temperatura amena favorece a produção de morango, permitindo a colheita de frutos grandes, com coloração e sabor adequados. A preocupação é o preço, que vem caindo conforme a safra avança.

O tempo também favoreceu a produção da atemóia em Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo; do tomate em Mogi-Guaçu e Sumaré e do café em São José do Rio Pardo, Franca e Garça.

Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br